Vereine können Areal des Stadtstrandes Gera als Event-Location nutzen

Gera. Der Hofwiesenpark bietet zhalreiche Möglichkeiten für Spiel, Sport und Spaß.

Das Areal des Geraer Stadtstrandes im Hofwiesenpark steht mit seinen Beachvolleyballfeldern, der Liegefläche und der benachbarten neuen Calisthenics-Anlage unmittelbar neben der Weißen Elster in diesem Jahr für Sommer- und Sportevents bereit.

Interessierte können sich hier treffen und in Strand-Atmosphäre entspannte oder aktive Stunden in Geras schönstem Park verbringen. Auch größere Veranstaltungen, zum Beispiel Beachvolleyball-Turniere, sind möglich.

Somit bekommen Geraer Vereine oder andere sportlich interessierte Gruppen die Chance, das Areal nach eigenen Möglichkeiten zu nutzen. „Die Rahmenbedingungen lassen kaum Wünsche offen und so wartet unser Stadtstrand auf kreative oder auch verrückte Ideen für den Sommer 2023.“ Die Stadtverwaltung bittet deshalb für die zeitliche Planung um vorherige Abstimmung mit der Abteilung Veranstaltungen und Märkte des Kulturamtes unter der E-Mail-Adresse kultur@gera.de.

Es können dann auch die vorhandenen Pavillons, der bestehende Stromanschluss und die Toilettenanlagen genutzt werden. Events sind von Seiten der Stadtverwaltung für die Sommermonate ebenfalls in Planung. So findet etwa am Wochenende vom 4. bis 8. August ein großes Beachvolleyball-Event des Thüringer Volleyball-Verbandes statt. Für dem Freitag ist ein Freizeitbeach-Cup geplant, am Samstag und Sonntag folgen das King-of-Court-Turnier und ein Mixed-Beach-Cup.