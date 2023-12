Verfolgungsjagd endet an Geraer Hauswand

Gera Gestohlenes Auto prallt nach Verfolgungsjagd mit der Polizei gegen eine Wand.

Am Montagmorgen kam es zu einer filmreifen Verfolgungsjagd zwischen einem Auto, der Autobahnpolizei und der Polizei Gera. Die Beamten verfolgten ein als gestohlen gemeldetes Fahrzeug.

Die Autobahnpolizei verfolgte den Audi von Jena bis nach Rüdersdorf, wo sie das Fahrzeug jedoch aus den Augen verloren. Diese informierten die Polizei Gera, welche unmittelbar die Fahndung aufnahm.

In der Untermhäuser Straße in Gera kam der gesuchte Audi einer Polizeistreife entgegen. Diese nahm sofort die Verfolgung auf. Daraufhin legt der Audi-Fahrer an Geschwindigkeit zu und raste durch die Untermhäuser Straße. Als er in die Schellingstraße abbiegen wollte, warf ihn die Fliehkraft aus der Bahn und das Auto krachte gegen eine Hauswand.

Der Fahrer war nicht angeschnallt und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der Audi wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Im Zuge der Bergungsarbeiten musste die Straße für eine Stunde voll gesperrt werden.

