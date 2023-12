Vergessener Stadtteil, verstorbener Chef: Diese sechs Geschichten bewegten Gera in dieser Woche

Die Spürhunde auf dem Märchenmarkt in Gera zogen in dieser Woche nicht nur vor Ort das Interesse auf sich.

Gera Das waren die meistgelesenen Beiträge der Geraer Lokalredaktion in den zurückliegenden sieben Tagen.

1. Geras vergessener Stadtteil

Eine Gruppe engagierter Menschen in Bieblach-Ost macht sich Gedanken über die Entwicklung im Stadtteil. Stadtteilmanagerin Janet Klinger, Anke Fehrensen vom Mehrgenerationenhauses Gera, Miriam Gese vom Projekt „Verbraucher stärken im Quartier“ und Ines Jahn-Werner von der Diakonie Ostthüringen, sowie Wahidullah Obaidi vom Stadtteilgarten und Thinka-Mitarbeiter Stanislav Rubaninsky blicken auf das, was noch da ist, das, was fehlt, und das, was es am dringendsten braucht.

2. Den Tätern auf der Spur: Wie Lebensmittel der Tafel in Gera in der Tonne landen

Ein großer Aufreger, gerade in der Vorweihnachtszeit: Auf der einen Seite gibt es so viele Bedürftige, dass die Waren der Geraer Tafel manchmal gar nicht reichen. Auf der anderen Seite landen ausgereichte Lebensmittel direkt im Müll, im konkreten Fall nur ein paar Häuser weiter in der gelben Tonne eines Anwohners. Nicht nur der Bericht zu dem dreisten Fall, sondern auch der Kommentar dazu interessierte viele Leser.

3. Auf der Suche nach Vermissten: Fährtenhunde auf Märchenmarkt in Gera

Mit den Polizeihunden auf dem Märchenmarkt: Das sorgte nicht nur vor Ort für großes Interesse. Für die Fährtenhunde der Diensthundestaffel Ostthüringen mit Sitz in Gera war die Übung eine nicht ganz alltägliche Situation: viele Menschen, viel Ablenkung, ganz viele Gerüche – und einige davon auch noch so richtig verlockend.

4. Großalarm für Rettungskräfte an Dix-Grundschule in Gera

Wegen eines vermeintlichen Notfalls an der Untermhäuser Grundschule wurden alle zur Verfügung stehenden Kräfte der Berufsfeuerwehr Gera, der Freiwilligen Feuerwehren sowie die Fachberater von Technischem Hilfswerk, Arbeiter-Samariter-Bund und Deutschem Roten Kreuz alarmiert. Vor Ort entpuppte sich das Ganze als Fehlalarm.

5. Traum vom zentralen Freibad für Gera geplatzt

Mit einem neuen zentralen Freibad in Gera wird es absehbar nichts in den nächsten Jahren. Der Traum von baldigen Badefreuden mitten in der Stadt ist vorerst geplatzt. In einer hitzigen Diskussion an einem kühlen Winterabend hat Geras Baudezernent den Mitgliedern des Bauausschusses mitgeteilt, dass die für ein neues Bad favorisierten Flächen nicht funktionieren. Alle beiden Möglichkeiten nicht.

6. Plötzlicher Tod des Chefs: Wie weiter mit der Fleischerei in Bad Köstritz?

„Es war für uns ein Schock, völlig unerwartet“, erzählt Silke Tschorsnig mit leicht gesenktem Kopf. Ihr Chef Ingo Krautwurm verstarb überraschend Mitte Oktober. Erst ein Jahr zuvor hatte der noch junge Mann nach langem Überlegen das Geschäft der einstigen elterlichen Fleischerei Krautwurm in Bad Köstritz wiedereröffnet. Wie es nun weitergeht.

Weitere Top-Themen:

Mit knapp 160 km/h durch die Baustelle: Polizei stoppt Raser auf der A4

Spontane Streckensperrung zwischen Gera und Leipzig: Wie Ostthüringer Bahnreisende ausgebremst werden