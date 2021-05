Vergesst am Sonntag die Mütter nicht

Gera. Traditionell am 2. Sonntag im Mai werden die Mütter besonders wertgeschätzt.

Katharina Anger hat sich für ihre Mutter bei Floristin Romina Rühling (links) von der „Blumenstube“ in diesem Jahr nicht für den klassischen Blumenstrauß, sondern für ein Arrangement mit Blumen und Olivenöl entschieden. Seit über 100 Jahren werden die Mütter nun schon am zweiten Sonntag im Mai von ihren Kindern mit besonderer Aufmerksamkeit bedacht. Der Muttertag in seiner heutigen Form entstand in der englischen und US-amerikanischen Frauenbewegung. In Deutschland wird er seit 1923 begangen.