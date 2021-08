Grund sind Arbeiten für Straßensanierung Verkehr in der Geraer Talstraße eingeschränkt

Gera. Grund sind Straßensanierungsarbeiten, die seit Montag laufen.

Seit 9. August führt die Firma Eurovia Verkehrsbau Union im Auftrag der Stadt Gera Straßensanierungsarbeiten im Stadtgebiet aus. Das tilte die Stadt am Donnerstag mit. Dafür ist es notwendig, die Verkehrsführung im Kreuzungsbereich Talstraße/Schmelzhüttenstraße, sowie im Abschnitt Am Fuhrpark/ Sachsenplatz anzupassen. Deshalb wird die Einfahrt in die Eisenbahnstraße, sowie der Kreuzungsbereich Sachsenplatz/Talstraße für den Fahrverkehr gesperrt.

Die Eisenbahn- und Schmelzhüttenstraße sind über die Talstraße zu erreichen, da die aktuell vorherrschende Einbahnstraßenregelung aufgehoben wird. Eine Befahrung der Christian-Schmidt-Straße in Richtung Reichsstraße ist weiterhin möglich. Die Maßnahme in diesem Bereich soll voraussichtlich am 20. August abgeschlossen sein.