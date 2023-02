Verkehrskontrolle endet mit Anzeige: Aufkleber mit rechtsextremen Symbolen auf Autodach

In einem Auto wurde am Samstagabend ein Aufkleber mit rechtsextremen Symbolen gefunden.

Gera. Polizisten entdeckten bei einer Verkehrskontrolle auf einem Autodach einen Aufkleber mit rechtsextremen Symbolen.

Am Samstagabend ist ein 33-jähriger Autofahrer gegen 23.05 Uhr in der Altenburger Straße in Gera kontrolliert worden. Dabei bemerkten die Polizisten zufällig einen Aufkleber auf dem Dach des Fahrzeugs, auf dem sich rechtsextreme verfassungsfeindliche Symbole und Parolen befanden.

Den 33-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Der Aufkleber ist unkenntlich gemacht worden.

