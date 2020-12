Verletzter nach Streit in Straßenbahn - VW-Fahrer nach Unfall verletzt

Verletzter nach Streit in Straßenbahn

Nachdem Dienstagabend kurz nach 20 Uhr ein Streit zwischen mehreren Personen mitgeteilt wurde, kamen Polizeibeamte in der Wiesestraße / Flurstraße zum Einsatz. Da wurde bekannt, dass es zuvor ein 39-jähriger Mann beim Betreten einer Straßenbahn an der zentralen umsteigestelle Heinrichstraße sich rechtsradikal äußerte. Daraufhin geriet dieser mit anderen Fahrgästen sowie einem 30-Jährigen in einen verbalen Streit.

Als die beiden Männer die Straßenbahn im Bereich Wiesestraße verließen, gerieten sie körperlich aneinander, wobei laut Polizei eine Glasflasche als Schlagwerkzeug und zwei Messer als Drohung eingesetzt wurde. Bei der Auseinandersetzung wurde der 39-Jährige leicht verletzt, lehnte eine medizinische Versorgung jedoch ab. Gegen beide Streitenden wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Kripo ermittelt und sucht Zeugen unter der Tel. 0365 / 8234-1465.

Nach Unfall verletzt

Zu einem Zusammenstoß im Gegenverkehr kam es Dienstagnachmittag entlang der Straße Gera-Kaimberg nach Poris. Gegen 15 Uhr kollidierten zwei VW miteinander, wobei der 32-jährige Fahrer eines der beiden Fahrzeuge leicht verletzt wurde. Beide Pkw waren weiterhin fahrbereit, es entstand jedoch jeweils Schaden. Die Geraer Polizei ermittelt.

E-Roller gestohlen

Ein bislang unbekannte Täter trieb in der Nacht zum Mittwoch sein Unwesen in der Straße Am Flughafen in Gera. Dort betrat er ein frei zugängliches Firmengrundstück und stahl einen auf dem Gelände abgestellten, angeschlossenen Elektroroller eines 29-jährigen Mannes. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise zum unbekannten Rollerdieb unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen.

Unfallverursacher flüchtete

Wie erst jetzt der Polizei mitgeteilt wurde, beschädigte am 17. Dezember zwischen 7.30 und 16 Uhr ein bislang unbekanntes, vermutlich weißes Fahrzeug einen Mazda, der Am Carolinenfeld in Greiz abgestellt war. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, in Verbindung zu setzen.

Lkw beschädigt

Dienstag zwischen 16 und 19.30 Uhr schlugen bislang Unbekannte eine Scheibe eines Lkw Iveco in Zeulenroda-Triebes ein, der in der Industriestraße geparkt war. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, in Verbindung zu setzen.

