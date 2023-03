In einem Vermisstenfall bittet die Polizei um Mithilfe. (Symbolbild)

Vermisster 15-Jähriger aus dem Landkreis Greiz in Jena gefunden

Rückersdorf. Die Suche nach einem seit Februar vermissten 15-Jährigen ist beendet. Die Polizei hat den Jugendlichen gefunden.

Die Fahndung nach dem seit 24. Februar vermissten 15-Jährigen aus Rückersdorf (Landkreis Greiz) ist am Wochenende beendet worden. Wie die Polizei mitteilte, konnte der Jugendliche am Freitag unversehrt in Jena angetroffen werden.

Der Gesuchte war zuletzt am 26. Februar in Weimar gesehen worden und seitdem verschwunden gewesen.

