In Gera kam es auf einer Party nach einem Streit zu einer Körperverletzung. (Symbolbild).

Verschüttetes Getränk führt auf Party in Gera zu Körperverletzung

Gera. Nach einer Auseinandersetzung auf einer Party in Gera musste eine 38 Jahre alte Frau ins Krankenhaus gebracht werden. Zuvor hatte eine 40-Jährige ihr Getränk verschüttet.

Zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung kam es in der Nacht zu Sonntag auf einer Party am Stadtgraben in Gera. Eine 40 Jahre alte Frau tanzte laut Polizeiangabe mit einem Getränk auf der Tanzfläche, stieß gegen eine 38-Jährge und überschüttete diese versehentlich mit ihrem Getränk.

Daraufhin kam es zum Streit zwischen den beiden Frauen. Dabei soll die 40-Jährige der Jüngeren an den Hals gepackt und diese geschlagen haben. Sie wurde leicht verletzt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,21 Promille. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung, das Opfer wurde zunächst vom Rettungsdienst ins Klinikum gebracht.

