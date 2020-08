Verschwörung

„Es gibt in der Bibel ein Buch der Sprüche?“ Mein Sohn feixt. Bei dem Wort „Sprüche“ denkt er nicht mehr an Sprichwörter wie meine Generation, sondern an Sprüche, die jemand klopft. „Ja“, sage ich: „Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.“ Oder auch: „Hochmut kommt vor dem Fall.“ Die stehen alle im Buch der Sprüche.

In diesem Buch sind alle Lebensweisheiten aufgeschrieben, die damals im Umlauf waren. Ein Spruch nach dem anderen. Über das Leben und das Arbeiten. Wie man Streit schlichtet und wie man glücklich lebt. Und eigenartiger Weise ist ständig auch von Gott die Rede. Als ob Gott damals ein Teil der Lebenserfahrung gewesen wäre. Zum Beispiel „Der Mensch denkt. Gott lenkt“. Im Original klingt das so: „Des Menschen Herz plant seinen Weg, doch der Herr lenkt seinen Schritt.“

Heute würden wir ja sagen: „Der Mensch denkt. Bill Gates lenkt.“ Oder wenn nicht Bill Gates, dann ein anderes Superhirn. Oder eine ganze Gruppe. Etwa die globale Bank-Elite. Früher waren es gleich die Juden. Andere sagen, die Nazis leben immer noch am Südpol und ziehen von dort die Fäden des Weltgeschehens. Alle diese Verschwörungstheorien klingen für mich eigenartig. Manche sind geradezu absurd. Aber offenbar sind diese Vorstellungen heute naheliegender als der alte Spruch: Der Mensch denkt. Gott lenkt.

Die Erfahrung machen wir alle, dass wir das Leben nicht in der Hand haben. Dass uns der Lauf der Dinge immer wieder überrascht. Dass manchmal alles so absurd scheint, dass einfach jemand dahinterstecken muss. Für mich ist es viel einfacher, darin die Hand Gottes zu sehen. Vor allem, weil er es gut meint, wie wir aus der Bibel wissen. Auch schwierige Situationen klären sich manchmal. Auch Leid und Krieg hören auf.

Und wer daran glaubt, kann das Leben in seine eigene Hand nehmen. „Die Axt im Haus ersetzt den Zimmermann!“ Dieser Spruch ist aber nicht aus der Bibel, sondern aus Schillers Drama Wilhelm Tell.