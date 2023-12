Versuchter Einbruch in Barbershop - Polizeieinsatz auf dem Märchenmarkt

Gera Unbekannte haben versucht, in einen Barbershop und in einen Imbiss einzubrechen. Das sind die Meldungen der Polizei aus Gera.

Zwei Männer sind Donnerstag gegen 17.30 Uhr beim Stehlen in einem Supermarkt in der Otto-Rothe-Straße in Gera erwischt worden. Da sie offenbar Diebesgut in ihren Jackentaschen verstaut hatten, sprach sie nach Angaben der Polizei eine Mitarbeiterin an. In diesem Moment gelang es einem der beiden Diebe unerkannt zu flüchten.

Der zweite, ein 24 Jahre alter Mann, kam der Aufforderung, das Diebesgut herauszugeben, nicht nach. Er schlug nach der Mitarbeiterin und verließ den Markt. Im Rahmen der daraufhin eingeleiteten Ermittlungen konnte die Identität eines Täters geklärt werden. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen.

Versuchter Einbruch in Barbershop

Unbekannte haben versucht, in einen Barbershop und in einen Imbiss in der Erich-Mühsam-Straße in Gera einzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, beschädigten sie dabei zwei Eingangstüren.

Nach derzeitigen Informationen lässt sich die Tatzeit auf den 13. Dezember zwischen 1 und 8 Uhr eingrenzen. In die Räume gelangten die Einbrecher nicht.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Tel. 0365 / 829 - 0 entgegengenommen. (Bezugsnummer 0326363/2023).

Betrunkener 71-Jähriger gerät mehrfach in den Gegenverkehr

Ein 71-jähriger Skoda-Fahrer muss sich seit Donnerstag für sein Verhalten im Straßenverkehr strafrechtlich verantworten. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Mann kurz vor 17 Uhr auf der Geraer Herresbergstraße stadteinwärts.

Bereits dort geriet er nach Polizeiangaben mehrfach in den Gegenverkehr, sodass mehrere, bislang unbekannte Autofahrer ausweichen mussten. Auf Höhe des Abzweiges Am Heeresberg stieß der Skoda-Fahrer mit einem entgegenkommenden Fahrzeug (ebenfalls unbekannt) zusammen.

Ohne sich um den Unfall zu kümmern, setzte er seine Fahrt fort. Als er kurz darauf anhielt, um offenbar seinen eigenen Schaden zu begutachten, sprach ihn ein Zeuge auf das Fahrverhalten an. Dies ignorierte der 71-Jährige und fuhr wieder los. Um eine Kollision zu vermeiden, musste der Zeuge dabei zur Seite springen.

Die Polizei fuhr zur Wohnung des Unfallverursachers. Da der Mann mit mehr als 1,7 Promille unter dem Einfluss von Alkohol stand, musste er zu Blutentnahme und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen (Bezugsnummer 0326638/2023) werden Zeugen oder etwaige geschädigte Fahrzeugführer gesucht. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829 - 0 bei der Geraer Polizei zu melden.

Einbruchsversuch in Arztpraxis

Unbekannte haben am Donnerstag zwischen 19.30 Uhr und 19.53 Uhr versucht, in die Räumlichkeiten einer Arztpraxis einzubrechen. Eine Zeugin bemerkte am Abend die Beschädigungen an der Tür und informierte die Polizei. Ein Einbruch selbst misslang den Unbekannten.

Die Kripo in Gera (Tel. 0365 / 8234-1465) sucht im Zuge der Ermittlungen (Bezugsnummer 23512032) nach Zeugen, die Hinweise geben können.

Polizeieinsatz auf dem Märchenmarkt

Unbekannte haben in den vergangenen Tagen auf dem Geraer Märchenmarkt für Polizeieinsätze gesorgt. WIe die Polizei mitteilt, beschädigten Unbekannte das in der Bachgasse aufgestellte „Hexenhaus“ von „Hänsel und Gretel“. (Bezugsnummer 0325758/2023).

Außerdem drangen bislang Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag in einen Verkaufsstand in der Schlossstraße ein und stahlen dort Bargeld. (Bezugsnummer 0325758/2023)

Ob für beide Taten die gleichen Täter verantwortlich sind, ist unbekannt. Die Geraer Polizei ermittelt nun und sucht nach Zeugen.

