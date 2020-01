„Viel hilft viel“: Eier sammeln gegen Raupenplage in Gera

Ungewöhnliche Situationen erfordern besondere Maßnahmen: Nach der Schwammspinner-Plage 2019 in Teilen Geras, vor allem in Liebschwitz, droht sich die Situation 2020 zu wiederholen. Der erhoffte lange und klirrend kalte Winter, der die Zahl der massenhaft vorhandenen Eier reduzieren könnte, lässt auf sich warten und es ist fraglich, ob er sich überhaupt blicken lässt. Deshalb werden nun Freiwillige gesucht, die der Natur hier sozusagen unter die Arme greifen und zu helfen, zumindest einen Teil der Zigtausenden Schwammspinner-Eier abzusammeln.

„Die Idee entstand mit den Bürgern des Ortsteils zusammen“, sagt Konrad Nickschick, Leiter des Geraer Umweltamtes. Die Stadt organisiert mit dem Ortsteilrat, der Feuerwehr und der Otegau GmbH einen Arbeitseinsatz, der für den 1. Februar geplant ist. Nickschick betont: „Nein, das ist kein Akt der Verzweiflung, sondern ein Akt der Selbsthilfe.“ Kein Aktionismus, sondern ernst gemeinter Beitrag in einem Bündel an möglichen Maßnahmen.

Ein Gelege hat durchschnittlich 150 bis 300 Eier. Foto: Peter Michaelis

Es sei reine Mathematik, sagt Nickschick. Bis zu 30 Ei-Gelege mit jeweils 100 bis sogar 1000 Eiern pro Baum, 170 Hektar mit mehreren Tausend Bäumen – mit dem Absammeln der Gelege könne man die tatsächliche Zahl der späteren Raupen direkt beeinflussen. Auch, weil zwischenzeitlich keine neuen Eier gelegt würden. Deshalb gilt auch: „Viel hilft viel.“ Je mehr Menschen mitmachen, desto mehr Eier könnten entfernt werden. Die Eier seien an trockenen Stellen an lebenden Bäumen, aber auch auf Totholz zu finden und könnten teils mit den Fingern oder aber mit der Drahtbürste abgekratzt werden. Sie werden in Eimern gesammelt und später von der Stadt fachgerecht entsorgt. Man müsse prinzipiell keine Angst vor Hautkontakt mit den Eiern haben, auch wenn er Allergien nicht ausschließen kann und Handschuhe sicher nicht schaden.

Gesammelt werden soll prinzipiell in Arm-Reichweite, also nicht mit Leitern oder schwererem Gerät. Wer aber eine Teleskopstange für die höheren Bereiche mitbringen kann, darf dies gern tun. Ob tatsächlich gesammelt wird, das sei aber auch witterungsabhängig und werde in der Woche vorher entschieden. Dass man nicht zu einem zeitigeren Termin aufruft, habe wiederum mit der Hoffnung zu tun, dass sich mit mehr Vorlauf mehr Leute den Termin auch wahrnehmen können. Je nachdem wie es läuft, könne man sicher auch über einen Folge-Einsatz sprechen.

Weiter im Raum steht zudem die „chemische Keule“. Der Einsatz eines Insektizides aus der Luft ab April werde weiter vorbereitet, im Frühjahr werde entschieden, ob zu diesem Mittel gegriffen wird, sagt Nickschick. Der Antrag, wegen der Hanglage des am stärksten betroffenen Waldstückes ausnahmsweise den Mindestabstand für den Insektizideinsatz von 25 Metern unterschreiten zu dürfen, wurde inzwischen von der Stadt gestellt.