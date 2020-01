Viel Silvestermüll auf dem Schloss und in der Heinrichstraße

Momentaufnahme in der Silvesternacht: Das Jahr 2020 ist knapp zwei Stunden alt, das große Böllern vorbei. Reste von Raketen und Batteriefeuerwerk türmen sich an zahlreichen Bordsteinkanten und Straßenecken in Gera. In der Nähe des Penta-Hotels in Untermhaus sind junge Leute unterwegs. Ausgerüstet mit blauen Müllsäcken, sammeln sie die Überreste ihres Feuerwerks ein.

Das, was selbstverständlich sein sollte, scheint mehr und mehr Ausnahme zu werden: Zumindest boten am 2. Januar in städtischen Randgebieten etliche Müllhaufen von der Silvesterknallerei ein hässliches Bild. Anders im Stadtzentrum. Dort waren die Mitarbeiter der Geraer Umweltdienste (GUD) bereits am Neujahrsmorgen unterwegs. Von 8 Uhr bis 12 Uhr reinigten fünf Teams mit je zwei Mitarbeitern die Straßen, Plätze und Gehwege und sammelten die Abfälle aus der Silvesternacht ein. Gleichfalls schickten Hausverwaltungen entsprechende Mitarbeiter zum Aufräumen in die jeweiligen Wohngebiete, beispielsweise die Wohnungsbaugenossenschaft „Glück Auf“ und das Unternehmen TAG Wohnen & Service.

Peter Schiller, Leiter Logistik bei den Geraer Umweltdiensten, resümierte: „Schon seit vielen Jahren sind die Geraer Umweltdienste für die Straßenreinigung in Gera zuständig und gerade nach Silvester gibt es besonders viel zu tun. Auch in diesem Jahr haben unsere Mitarbeiter vollen Einsatz gezeigt, um die Straßen und Plätze von den Resten der Silvesternacht zu befreien, denn die Abfallmenge ist im Vergleich zum Vorjahr nicht weniger geworden. Unsere Mitarbeiter waren in vielen Stadtteilen unterwegs. Besonders hoch ausgefallen ist die Silvester-Knallerei und damit auch das Abfallaufkommen unter anderem am Schloss Osterstein, auf der Untermhäuser Brücke, der Stadtbahnbrücke sowie in der Innenstadt am Puschkinplatz und in der Heinrichsstraße.“

Auch am 2. Januar waren zwei GUD-Teams mit je zwei Mitarbeitern von 6 Uhr bis 14.45 Uhr mit der Straßenreinigung beauftragt. Das entspricht den regulären Zeiten der Straßenreinigung, teilte eine Mitarbeiterin der Unternehmenskommunikation Veolia Umweltservice GmbH in Hamburg, die für die Geraer GUD Auskünfte gibt, auf Anfrage unserer Redaktion mit. Allerdings könne die Straßenreinigung aufgrund der niedrigen Temperaturen derzeit nicht mit den Kehrmaschinen erfolgen, sondern werde manuell durchgeführt, da die Abfälle zum Teil an der Straße festgefroren seien und das von den Kehrmaschinen eingesetzte Wasser zum Gefrieren der Straße führen würde, informierte die Hamburger Sprecherin weiter.

Wieviel Kilogramm an Silvestermüll in Gera konkret zusammengekommen ist, konnte leider nicht ermittelt werden. Sicher dürfte dafür sein: Wie jedes Jahr wird es wohl auch diesmal noch einige Tage dauern, bis die allerletzten Reste des Silvesterfeuerwerks in Gera beseitigt sind. Hätte jeder gleich – wie jene jungen Leute in Untermhaus – den Müll von der eigenen Knallerei wieder aufgesammelt, wäre die Stadt schon am Neujahrstag sauber gewesen.