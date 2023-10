Viele Nachtschwärmer zur Museumsnacht-Premiere in Münchenbernsdorf

Münchenbernsdorf. Hunderte Interessierte entdecken Freitagabend die Museen und mitunter ganz neue Ecken der Stadt, wie den Eiskeller.

Mächtig was los war am Freitagabend zur ersten Museumsnacht in Münchenbernsdorf. Hunderte Interessierte waren auf den Beinen, um sich unter anderem den Eiskeller von Marius Großmann vom Heimatverein Münchenbernsdorf zeigen zu lassen. Der drehte eine Runde nach der anderen, so groß war der Andrang an der historischen Bierlager- und -kühlstätte, die später auch als Bunker genutzt wurde.

Blick in die Schweine-Sammlung im Heimatmuseum. Foto: Marcel Hilbert

Der Heimatverein hatte den 90 Meter langen und 2,5 Meter breiten unterirdischen Rundgang vor der Premiere der Museumsnacht auf Vordermann gebracht. Neben dem Heimatmuseum beteiligten sich auch weitere Einrichtungen an der Museumsnacht, wie das Teppichmuseum, die Stadtkirche oder das kleinste Kino Thüringens.