Viele Sachsen kamen zum Shoppen nach Gera

In der Innenstadt war am Mittwoch (19.11.2020) wesentlich mehr Publikumsverkehr als üblicherweise mitten in der Woche. Grund ist der Buß- und Bettag, der in unserem Nachbar-Bundesland Sachsen gesetzlicher Feiertag ist. Viele nutzen den freien Tag um einen Tagesausflug nach Thüringen zu machen. Ines Kriegelstein-Forkel und Mike Weber-Riebel aus Plauen waren auf der Sorge unterwegs. Allerdings nutzten den sogenannten "Sachsentag" wesentlich weniger Einkaufslustige als in coronafreien Zeiten.