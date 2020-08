Viele Weißstörche rasten auf einem Acker bei Korbußen

Weißstörche auf einem Feld in der Nähe von Korbußen

Ein gutes Dutzend Störche hat auf einem Feld in der Nähe von Korbußen Rast gemacht. Andreas Erben, Pastor der Geraer Adventgemeinde, hatte die der Legende nach Kinderglück bringenden Vögel entdeckt und aus großer Entfernung fotografiert. Unser Fotograf hat versucht, etwas näher an die scheuen Weißstörche heranzukommen. Vermutlich haben sie sich vor ihrem Weiterflug auf dem von der Agrargenossenschaft Korbußen frisch gegrubberten Feld mit einer extra Portion der in diesem Jahr massenhaft vorhandenen Mäuse gestärkt.