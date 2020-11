Vielleicht ein eigenes Unternehmen gründen

Spricht Florian Modrach vom Werkstoff Metall, kommt er ins Schwärmen. „Vielseitig und robust ist es.“ Zur praktischen Prüfung am 12. August hat er ein letztes Mal Rohmaterial bearbeitet. In sechs Stunden sollte er ein Bandsystem, vergleichbar mit einem Förderband, fertigen. 100 Prozent gab es dafür. „Ich wusste, dass es lief.“ Der 19-Jährige war gut vorbereitet. Zwei Tage danach konnte er sich Industriemechaniker nennen. Die theoretische Prüfung zuvor im Juni schaffte Florian Modrach mit 98 Prozent. Von Anfang an überzeugten seine Leistungen und sein Perfektionismus gepaart mit Fleiß und Willen. So konnte der junge Mann die Lehre im Kaeser Kompressorenwerk SE Werk Gera bereits nach drei statt 3,5 Jahren beenden. „Toller Betrieb, tolle Lehrausbilder. Zum Homeoffice im Frühjahr haben sie eine optimale Prüfungsvorbereitung ermöglicht.“

Seit Ende August drückt Florian Modrach wieder die Schulbank. In der Staatlich Berufsbildenden Schule (SBBS) Technik Gera will er die Fachhochschulreife erwerben. Seine ausgezeichneten Zeugnisse verkürzen ihm die Lernzeit um ein Jahr. „Jetzt muss ich aber mehr machen, gerade in Mathe. Gleichungssysteme und so.“ Später soll es zum Studium gehen. „Richtung Maschinenbau“, sagt der Geraer. Und irgendwann könnte sich Florian Modrach vorstellen, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Was Technisches muss es sein.