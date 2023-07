In Gera kam es zu einer Vielzahl von Trickanrufen. (Symbolbild)

Vielzahl von Betrugsanrufen in Gera

Gera. Eine Vielzahl von Personen wurden von Betrügern per Telefon kontaktiert. So gingen die Täter vor.

Eine Vielzahl von Menschen ist am Dienstag von Betrügern per Telefon kontaktiert worden. Die Anrufe fanden zwischen 14.50 Uhr und 20.45 Uhr statt, so die Polizei. Alle Angerufenen erkannten den Betrug und beendeten das Gespräch.

Laut Zeugenaussage hätten die Betrüger sich als vermeintliche Polizisten ausgegeben. Sie haben den Angerufenen mitgeteilt, dass zwei Einbrecher festgenommen wurden, ein weiterer sei jedoch noch auf der Flucht. Ziel der Betrüger war es, an persönliche Daten beziehungsweise die Wertsachen ihrer Opfer zu kommen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.