Vier Autoreifen beschädigt - Drogen- und Alkoholfahrt gestoppt

Vier Autoreifen beschädigt

Nicht zu Scherzen aufgelegt war Donnerstag der 31-jährige Eigentümer eines Audi, als er zu seinem in der Uhlstraße geparkten Fahrzeug kam. Ein bislang unbekannter Täter hatte in der Nacht zu Donnerstag alle vier Reifen des Audi so beschädigt, dass sich keine Luft mehr darin befand. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Sie Fragt: Haben Sie beobachtet, wer sich an dem weißen Audi zu schaffen gemacht hat? Können Sie Hinweise zum Täter geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der Geraer Polizei zu melden.

Mit 1,4 Promille gestoppt

Den Fahrer (68) eines Dacia kontrollierten am Donnerstag gegen 11.15 Uhr Polizeibeamte in der Reinsdorfer Straße. Dabei stellte sich heraus, dass er unter Alkohol stand. Ein Test zeigte über 1,4 Promille. Den Führerschein muss der Mann abgeben, eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Drogenfahrt gestoppt

Mittwochabend gegen 21 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Gerhart-Hauptmann-Straße den Fahrer (38) eines VW und stellten fest, dass er unter Drogen stand. Ein freiwilliger Test bestätigte dies. Der Mann muss einem Ordnungswidrigkeitenverfahren rechnen.

