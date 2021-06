Vier Bauwerke in Gera und Umgebung

Gera. Für den 26. und 27. Juni laden Architekten gemeinsam mit Bauherren zum Tag der Architektur ein, zeitgemäße Bauwerke zu besichtigen. Unter dem Motto „Architektur gestaltet Zukunft“ werden 72 Objekte in 32 Städten und Gemeinden vorgestellt – unter Einhaltung der geltenden Hygienebestimmungen. In Gera und Umland sind vier Objekte zu besichtigen.

Kulturzentrum Häselburg

Der Geraer Architekt Thomas Laubert beschreibt: „Eine Skulptur – verändert, verortet, visionär – im Inneren eines Hauses. Das Denkmal prägt und verbindet neue und kulturelle Nutzungen, schafft Zugang für alle Menschen und erinnert zugleich an die tausendjährige Geschichte des Ortes. ...Wie ein Wesen windet es sich vom dunklen Unten in die leuchtende Höhe, verändert sich mit jedem Schritt – und endet mit einem unvergesslichen Blick.“ Interessierte können die vielen Facetten der ehemaligen Mädchenschule erkunden und erleben.

Samstag – geöffnet 9.30 bis 13 Uhr, Führungen alle 45 Minuten (Treffpunkt: im Hof)

Ambulantes Reha-Zentrum

Städtebaulich gliedert sich das Gebäude als dreigeschossiger Baukörper in die umgebende Bebauung ein und nimmt in Form und Anordnung der herausgezogenen Geschossdecken und Brüstungen Bezug auf die Topographie des Baugebietes. Gestalterisch wurde in Form der Fassadengestaltung und Materialität auf den umgebenden Wald eingegangen. Mittels des trapezförmigen Grundrisses, der bandartigen Brüstung und Dachscheiben erhält der Baukörper eine gewisse Leichtigkeit. Die Tragstruktur besteht aus einer Stahlbetonbauweise, das zweite Obergeschoss und die Fassade sind mit vorgefertigten Holzrahmenbauelementen ausgebildet.

Sonntag – geöffnet 10 bis 16 Uhr, Führungen stündlich (Treffpunkt: Eingangsbereich Reha), 10 bis 15 Personen, Dr.-Semmelweis-Weg.

Einfamilienhaus Kraftsdorf

Im ländlichen Raum bildet der Anbau einen bewussten Kontrast zum konventionellen Bestandsgebäude der 1950er-Jahre als eine zeitgemäße hochwertige Erweiterung. Der Baukörper gliedert sich in einen massiven Sockel aus Beton/Klinkerstein und einen „aufgelegten Bügel“ aus einer Holzrahmenkonstruktion/Stehfalzfassade, welche das Carport sowie den südlichen Terrassengang überkragt. Angebunden wurde der Neubau über eine Fuge an den Bestand, in dem sich, gut mit Tageslicht versorgt, die neue Erschließung befindet. Den Bauherren war es wichtig, den Bestand modernisiert zu erhalten und diesen mit einer eigenständigen Kubatur aus nachhaltigen Baustoffen für den zusätzlich benötigten Wohnraum zu ergänzen.

Samstag– geöffnet 14 bis 16 Uhr, Kraftsdorf, Ortsteil Niederndorf, Niederndorf 61

Verbinderbau Paitzdorf

Regenerative Energien, zeitgemäße Architektur, natürliche Materialien, Stahl, Holz und Glas, Arbeit und Privates sind hier vereint. Der Verbinderbau ist nun Heizzentrale mit autarken Konzept, ein Ort mit Oben und Unten, ein Ort, der vieles kann: ankommen, empfangen, präsentieren – bewusst und sichtbar; ein veränderbarer Raum mit allen technischen Raffinessen.

Samstag – geöffnet 14 bis 17 Uhr, Führungen alle 45 Minuten, Paitzdorf 63 (Treffpunkt: Eingang Firma Rohn)

www.architekten-thueringen.de/tda