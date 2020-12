Vier Durchläufe für Christvesper in Weida

Vier Christvespern sind in der Weidaer Stadtkirche St. Marien für Heiligabend geplant. Aus gegebenem Anlass stünde dafür jeweils nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen zur Verfügung, nämlich jeweils 220 in jedem der für 16 Uhr, 17.30 Uhr 19 Uhr und 22 Uhr geplanten Durchläufe, wie die Kirchgemeinde informiert.

Die Plätze werden mit einem Kartensystem vergeben. Jeder Besucher braucht eine Karte, die Vorfeld im Jugendraum der Stadtkirche (Eingang Haupteingang Stadtkirche) ausgegeben werden. Geplant sind für die Kartenausgabe folgende Termine: Dienstag, 8. Dezember, Donnerstag, 10. Dezember, Mittwoch 16. Dezember und Donnerstag, 17. Dezember, jeweils 10 bis 13 und 16 bis 18 Uhr, sowie am Samstag, 12. Dezember, 10 bis 13 Uhr.

Zudem besteht die Möglichkeit, Karten in den Advents-Gottesdiensten ab 6. Dezember mitzunehmen, heißt es weiter. Die Karten sind ausgefüllt zu den Christvespern mitzubringen. Die Kirchgemeinde weist darauf hin, dass Mund- und Nasenschutz mitzubringen sind und dass die Kirche dieses Jahr nicht geheizt werden kann. red