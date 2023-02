Schwer verprügelt wurde ein 22-Jähriger am Sonntagmorgen in Altenburg von vier Männern. (Symbolbild)

Vier Männer prügelten 22-Jährigen in Altenburg krankenhausreif

Altenburg. Zwischen einem 22-Jährigen und vier weiteren Männern entwickelte sich am Sonntag in Altenburg ein heftiger Streit. Der 22-Jährige wurde schwer verletzt.

Ein Streit zwischen einem 22-Jährigen und vier weiteren Männern im Alter von 19, 20 und zweimal 26 Jahren eskalierte am frühen Sonntagmorgen in der Glockengasse in Altenburg. Nach Angaben der Polizei schlugen die vier Männer ohne Vorwarnung auf den Geschädigten ein.

Auch als er zu Boden gegangen war schlugen und traten die Angreifer weiter auf den 22-Jährigen ein. Er wurde zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die flüchtenden Angreifer wurden von der Polizei unweit des Tatortes aufgegriffen. Sie müssen mit einem Strafverfahren rechnen.

