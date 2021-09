Vier Neuinfektionen in der Stadt Gera

Am Montag liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 29,3.

Gera. Vier Neuinfektionen wurden über das Wochenende in der Stadt Gera registriert. Die 7-Tage-Inzidenz liegt am Montag bei 29,3, teilte das Gesundheitsamt mit. Es gibt 38 aktiv Infizierte. 97 Menschen befinden sich in Quarantäne. Seit Beginn der Pandemie sind 5829 Infektionen gemeldet worden. Insgesamt 5586 Personen gelten als genesen. Im Landkreis Greiz liegt laut RKI (Stand 3.14 Uhr) die 7-Tage-Inzidenz am Montag bei 13,4. Es wurde ein neuer Covid-19-Fall gemeldet. red