Vier Verletzte bei mehreren Unfällen in Gera und im Kreis Greiz

Diese Unfälle meldet die Polizei für die Region.

Trotz Verbot abgebogen: Ein Verletzter bei Unfall

Zu einem Unfall mit zwei Fahrzeugen kam es am Mittwoch kurz vor 18 Uhr in der Langenberger Straße in Gera. Vor Ort wurde bekannt, dass der 36 Jahre alte Skoda-Fahrer die Straße aus Richtung Zeitzer Straße nutzte. Auf Höhe einer Supermarktausfahrt bremste der Skoda-Fahrer plötzlich ab und bog trotz durchgezogener Linie nach links in den Supermarktparkplatz ein. Dort kam es zum Auffahrunfall mit dem BMW-Fahrer dahinter. Der 20-jährige Fahrer verletzte sich bei dem Unfall und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sein BMW musste abgeschleppt werden. Die Geraer Polizei ermittelt.

Zwei Frauen bei Unfall verletzt

Am Mittwoch gegen 13.10 Uhr wollte die 22-jährige Fahrerin eines Opel den Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Gerhard-Hauptmann-Straße in Gera verlassen. Dabei missachtete sie den Vorrang der 15-jährigen Fahrerin eines Kleinkraftrades Simson, die diese Straße in Richtung Stadtzentrum befuhr. Beide Kfz kollidierten. Durch den Unfall wurden beide Frauen verletzt, an den Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

Mann bei Unfall verletzt

Mittwoch gegen 17.05 Uhr fuhr ein 15-jähriger Kleinkraftrad Fahrer von Kleingera in Richtung Sachswitz. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam zu Fall und rutschte auf die Gegenfahrbahn unter einen, im Gegenverkehr befindlichen Ford Ranger hindurch an eine Leitplanke. Bei dem Unfall verletzte sich der Kradfahrer und kam in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Die Greizer Polizei ermittelt zum Unfallgeschehen.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen

Polizeieinsatz in Korbußen: Staatsanwaltschaft ermittelt