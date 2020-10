Vier Verletzte nach Unfällen - Mehrere Verletzte nach zwei Schlägereien

Unfall mit drei Autos und einer Verletzten in Gera

Beim Einfahren aus einem Grundstück in den fließenden Verkehr der Geraer Friedrich-Engels-Straße bemerkte Dienstagmorgen gegen 9.40 Uhr der Fahrer (36) eines Audi scheinbar den Suzuki zu spät, so dass es zum Zusammenstoß kam. Danach stieß der Audi zusätzlich mit einem geparkten VW zusammen. Durch die Kollision wurde die 62-jährige Fahrerin des Suzuki leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Zusätzlich wurden die Fahrzeuge beschädigt, wobei der Audi und der Suzuki abgeschleppt werden mussten. Bei der Unfallaufnahme kam es kurzzeitig zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Geraer Polizei ermittelt.

Schlägerei endet mit Verletzten

Am Montag kam es gegen 21:20 Uhr an der zentralen Umsteigestelle in der Geraer Heinrichstraße zu einer Körperverletzung unter mehreren Personen. Die vier Männer im Alter zwischen 20 und 30 Jahren gerieten in einen Streit, welcher in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Dabei verletzten sich die Männer gegenseitig. Die Geraer Polizei ermittelt auch hier.

Streit endet im Krankenhaus

Am Montag kam es gegen 1 Uhr in der Meuselwitzer Straße in Gera zu einem Streit zwischen einer 32-jährigen Frau und einem 35-jährigen Mann. Die Streitigkeit eskalierte derart, dass der Mann die Frau schubste und sie daraufhin auf den Gehweg fiel. Die erheblich alkoholisierte Frau wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Gegen den ebenfalls alkoholisierten Mann wird nun ermittelt.

Zwei Verletzte nach Unfall

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen kam es am Dienstag gegen 9.35 Uhr an der Kreuzung Stadtgraben/Richterstraße in Gera. Ein 18-jähriger Peugeotfahrer missachtete die Vorfahrt eines 58-jährigen Fahrers eines Volkswagens. Es kam zur Kollision, wobei durch den Aufprall der Volkswagen auf einen Citroen geschoben wurde. Durch den Unfall wurden alle drei Fahrzeuge beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Die beiden Insassen im Verursacherfahrzeug wurden beim dem Unfall leicht verletzt.

Kind bei Unfall verletzt

Am Montag gegen 18 Uhr fuhr eine 66-jährige Ford Fahrerin auf der Waltersdorfer Dorfstraße in Mohlsdorf-Teichwolframsdorf aus Richtung Obergeißendorf kommend. Plötzlich rannte ein 8-jähriges Kind auf die Straße. Ein Unfall konnte trotz Gegenlenken nicht verhindert werden. Das Kind wurde bei dem Unfall verletzt und kam in ein Krankenhaus. Am Pkw der 66-Jährigen entstand zusätzlich Sachschaden. Die Polizei in Greiz hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

