Vietnamesischer Verein Gera begrüßt mit vielen Gästen das neue Jahr

Unter lautem Trommeln bahnen sich die beiden Drachen ihren Weg durch den voll besetzten Saal zur Bühne. Bunt und lautstark wie dieser Auftakt wurde am Sonntagnachmittag im Volkshaus Zwötzen das vietnamesische Neujahrsfest gefeiert. Mit dem Tetfest begeht der Vietnamesische Verein in Gera seit vielen Jahren den Jahreswechsel nach dem Mondkalender.

Begrüßt wurde das Jahr der Ratte beziehungsweise der Maus, wie der Vorsitzende Nguyen Chinh Duc sagte. Das begann eigentlich schon eine Woche eher, aus organisatorischen Gründen feierte man aber an diesem Sonntag, dafür umso kräftiger und mit einigen Gästen andere vietnamesischer Vereine, etwa aus Jena, Plauen und Zwickau. Und mit Freunden und Vertretern aus der Politik, wie Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) und Stadtratsmitgliedern verschiedener Fraktionen. In zwei Sprachen wurde durch das farbenfrohe Programm geführt.

Mit den Mitgliedern des Geraer Vereins feierten benachbarte Vereine und Gäste. Foto: Marcel Hilbert

Dem Vietnamesischen Verein in Gera, der unter dem Dach des Interkulturellen Vereins (IKV) Gera organisiert ist, gehören laut ihrem Vorsitzenden etwa 75 Familien vietnamesischer Herkunft aus Gera und Umgebung an. Wie die meisten von ihnen kam auch er vor der Wende in die DDR. Er ist seit 1981 hier, seit 1992 in Gera, wie er erzählt. 2002 gründete sich der Verein.

Mit dem Tetfest würden Kultur und Tradition des südostasiatischen Landes auch in der gut 9000 Kilometer entfernten Stadt in Ostthüringen gepflegt, sagt Nguyen Chinh Duc. Sichtlich stolz stieß er auf der Bühne unter Konfettiregen mit dem Geraer OB auf ein erfolgreiches und glückliches neues Jahr an.

Evelyn Fichtelmann, Vorsitzende des IKV Gera, freut sich über den engagierten Mitgliedsverein, der sich auch über seine Feste, wie das Tetfest oder das Mondfest im Herbst, in das kulturelle und soziale Leben in der Stadt einbringt, aber auch Projekte in Vietnam unterstützt.