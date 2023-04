Vodafone stellt in Gera TV-Frequenzen im Kabelfernsehen um

Gera. Wann es zu der Umstellung kommt und was es zu beachten gilt:

Durch eine technische Umstellung im Kabel-Glasfasernetz von Vodafone in Gera erhalten bis zu 350 TV-Sender und Hörfunkprogramme eine andere Frequenz. Das kündigt der Netzbetreiber in einer Pressemitteilung an. Die Umstellung findet demnach in der Nacht vom Dienstag, 25. auf Mittwoch, 26. April in den Postleitzahlgebieten: 07545, 07546, 07548, 07549, 07551, 07552 und 07554 statt.

Vodafone empfiehlt seinen Kunden, ihre Empfangsgeräte und den Kabel-Router zum Umstellungszeitpunkt nicht vom Stromnetz zu trennen und am Morgen nach der Umstellung zu prüfen, ob alle Sender wie bisher zu empfangen sind.

Empfangsgeräte von Vodafone, Unitymedia oder Sky finden die Sender nach der Umstellung automatisch, erklärt der Anbieter. Bei Empfangsgeräten von anderen Anbietern oder direkt an das Kabelnetz angeschlossenen Fernsehern könne ein Sendersuchlauf notwendig sein, der von Hand angestoßen werden muss. Je nach Gerät kann es erforderlich sein, Favoritenlisten anzupassen und Aufnahmen neu zu programmieren, damit alles wie gewohnt funktioniert.

Infos und Hilfestellungen zur Frequenz-Umbelegung erhalten Vodafone-Kunden auf der Service-Seite www.vodafone.de/frequenzumbelegung oder über die Telefon-Hotline 0800/ 10 70 830.