Vokalmusik um 1600 erklingt in Crossen

Am Sonntag, dem 23. Februar, um 16 Uhr laden die Teilnehmer des Kurses „Vokalmusik um 1600“ und Dozent Martin Krumbiegel zum Abschlusskonzert in den Festsaal des Weißen Rosses nach Crossen ein. Darüber informiert die Leiterin des Heinrich-Schütz-Hauses Bad Köstritz, Friederike Böcher.

Donnerstag sind die Sängerinnen und Sänger aus allen Teilen Deutschlands angereist um miteinander einem Hobby zu frönen: gemeinsames Singen und Musizieren. Falala, don, don don und lirilirilirum sind Refraintexte, wiederkehrende Teile in jeder Strophe, aus Kompositionen von Orlando di Lasso, Giovanni Gastoldi, Johann Hermann Schein oder Thomas Morley. Die „Crème de la Crème“ der Komponisten des 17. Jahrhunderts steht auf dem Kursplan, doch was auf dem Programm des Abschlusskonzertes steht, entscheidet sich immer erst im Verlaufe des Kurses. „Doch wir können uns auf mitreißende, spritzige Stücke freuen, die mal in großer und mal in kleiner Besetzung erklingen“, schreibt Frau Böcher.