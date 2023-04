Volksfeste und Demos: Bewegtes langes Wochenende im Geraer Stadtgebiet erwartet

Gera. Stadtverwaltung weist begrenzte Parkmöglichkeiten hin. Mehrere Versammlungen am 1. Mai.

Die Stadt Gera blickt auf ein bewegtes langes Wochenende voraus. Zum Hofwiesenparkfest und dem parallel stattfindenden Frühlingsvolksfest werden Tausende Gäste erwartet. Da die Parkmöglichkeiten begrenzt sind – auch durch die Belegung des großen Hofwiesenparkplatzes mit dem Rummel – bittet die Stadtverwaltung nach Möglichkeit um Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs.

Zudem wird darauf hingewiesen, dass es am 1. Mai, ab 15 Uhr durch mehrere Versammlungen zu Einschränkungen kommen kann. Folgende Versammlungen sind geplant: Die Kundgebung zum Tag der Arbeit auf dem Marktplatz, eine Versammlung unter dem Motto „Kämpfe verbinden – Kapitalismus überwinden“ am Bahnhofsvorplatz, die ursprüngliche Montagsdemo am Stadtmuseum und – wohl mit den meisten Teilnehmern – eine Demo der Montagsprotestler, die seit der Coronazeit regelmäßig demonstrieren. Start ist am Theater. Die Versammlungen werden durch die Ordnungsbehörde und die Polizei begleitet, heißt es.