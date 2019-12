Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Volksmärchen, Oper und Ballett

Krankheitsbedingt kann „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ im Puppentheater Gera an diesem Wochenende nicht gespielt werden, teilt das Theater Altenburg Gera mit. Stattdessen wird dort am Samstag, 19.30 Uhr, „Die Schöne und das Biest“ gezeigt. Das französische Volksmärchen „Die Schöne und das Biest“ wird mit Mitteln des Schattentheaters in Szene gesetzt. Am Sonntag, um 15 Uhr, kommt der Puppenspieler Pierre Schäfer mit „Herr Wolf und die 7 Geißlein“ (ab 5 Jahren) in die Bühne am Park. Pierre Schäfer erzählt das Stück nach dem Märchen der Brüder Grimm ausdrucksstark mit originell gestalteten Puppen und viel Witz. Wer bereits Karten für „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ gekauft hat, kann diese an der Theaterkasse eintauschen oder zurückgeben.

Bedřich Smetanas komödiantische wie tiefsinnige Oper „Die verkaufte Braut“ ist am Samstag, um 19.30 Uhr, im Großen Haus Gera zu sehen. Das Werk besticht durch böhmische Volkstümlichkeit, Melodienreichtum und vielfarbige Orchesterklänge. Zur Inszenierung von Generalintendant Kay Kuntze musiziert das Philharmonische Orchester Altenburg Gera unter der Leitung von Mark Niemann. Er stellt sich damit als Bewerber um die Stelle des GMD vor. Das Thüringer Staatsballett zeigt am Sonntag, 18 Uhr, im Großen Haus Gera den Weihnachtsklassiker „Der Nussknacker“ zur Musik von Peter Tschaikowski.

Altenburg

Die Kabarettisten Mandy Partzsch und Erik Lehmann präsentieren am Freitag, um 19.30 Uhr, im Theaterzelt Altenburg ihre gefeierte Show „Paarshit - Jeder kriegt, wen er verdient“. Mit Lust und Charme sezieren sie alle Klischees und Vorurteile, die der Krampf der Geschlechter zu bieten hat. Vom Brautstrauß zum Rosenkrieg – und das an einem einzigen Abend. Wenn die bessere Hälfte ihre dunkle Seite zeigt, wenn die Schmetterlinge im Bauch von einer Portion Bratkartoffeln verdrängt werden und wenn die rosarote Brille nach und nach die adipöse Realität preisgibt, dann ist es soweit: Paarshit!

Ein letztes Mal ist Theresia Walsers Komödie „Ich bin wie ihr, ich liebe Äpfel“ am Samstag, um 19.30 Uhr, im Theaterzelt Altenburg zu sehen. Zu dieser Vorstellung gibt es als Theaterjoker vergünstigte Karten. Die Autorin ist eine der bekanntesten zeitgenössischen Dramatikerinnen und entfaltet in diesem Schauspiel die grotesken Weltanschauungen der unmenschlichen, einst machtvollen Diven mit vielen realen Bezügen.