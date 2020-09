Volle Kraft voraus für farbenfrohes Boot

Stapellauf an der Grundschule „Am Bieblacher Hang“. Der Geraer Künstler Sven Schmidt hat gemeinsam mit Schülern der Grundschule „Am Bieblacher Hang“ ein farbenfrohes Segelschiff für den Schulhof gebaut.

Ein Schiffsrumpf mit „Bullaugen“ und neugierigen Passagieren, sieben Segel und kunterbunt – ein Holzschiff sticht neuerdings auf dem Schulgelände der Grundschule „Am Bieblacher Hang“ in See, begrüßt Kinder, Lehrer und Gäste. Am Mittwoch gab es den Stapellauf mit der Schiffstaufe für dieses Werk, das der Geraer Künstler Sven Schmidt gemeinsam mit Mädchen und Jungen der – jetzigen – Klasse 4b gestaltete. Dabei lieferten die Schüler die vielgestaltigen Ideen, der Maler und Grafiker setzte sie um und konstruierte das Boot.