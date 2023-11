Vollsperrung in der Geraer Leibnizstraße

Gera. Alte Fernwärmebrücke wird zurückgebaut.

Mitarbeiter der Meuselwitzer Firma Geweniger Recycling GmbH haben im Auftrag der Energieversorgung Gera GmbH am Mittwoch mit den Rückbau einer Rohrbrücke der Fernwärmetrasse in der Leibnizstraße begonnen. Bis Donnerstag, 16. November 2023, wird die Leibnizstraße auf Höhe der Bahnunterführung aus diesem Grund für den Fahrverkehr voll gesperrt bleiben. Die Umleitung erfolgt in beiden Richtungen über die Siemensstraße, Berliner Straße, Theaterstraße und Eselsweg.