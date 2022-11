Vollsperrung wegen Straßensanierung zwischen Gera Rubitz und Töppeln

Töppeln. Um Fahrbahnschäden zu beheben, muss der Asphaltbelag erneuert werden.

Mitarbeiter der Firma Karlen und Kraske Bauunternehmen GmbH fräsen am Montag die Deckschicht der Landesstraße zwischen Töppeln und Gera-Rubitz ab. Bis einschließlich 2. Dezember ist die Straße wegen der Erneuerung des Asphaltbelages für den Verkehr voll gesperrt. Für die Dauer der Sperrung ist eine Umleitung ausgeschildert. Diese wird aus Richtung Theaterstraße über die Gebrüder-Häußler-Straße, Am Sommerbad und die Straße des Friedens in Richtung Stadtrodaer Straße führen. red