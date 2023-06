Vom Regen auf der Geraer Radrennbahn unbeeindruckt

Gera. Nur knapp 120 Dritt- bis Sechstklässler beteiligen sich am 16. Tag des Geraer Radsports.

Viel Trubel herrschte am Dienstag auf der Geraer Radrennbahn. Die Veranstalter SSV Gera 1990 und das Staatliche Schulamt Ostthüringen konnten im Zusammenwirken mit dem Stadtsportbund Gera und der Geraer Sportjugend beim 16. Tag des Geraer Radsports um den Olaf-Ludwig-Pokal knapp 120 Schüler der dritten bis sechsten Klasse begrüßen.

Leider spielte das Wetter nicht mit. Leichter Regen hatte die altehrwürdige Bahn schmierig gemacht, so dass der Höhepunkt, das 500-Meter-Zeitfahren auf dem Betonoval nicht durchgeführt werden konnte. Stattdessen musste auf die Ersatzvariante auf dem Ergometer zurückgegriffen werden.

Teilnehmerzahllässt zu wünschen übrig

Schulsportkoordinator und Organisationschef Thomas Schmohl war mit der Teilnehmerzahl nicht wirklich zufrieden. Lediglich fünf Schulen waren gekommen. Neben den Stammgästen von der Zwötzener Schule, der Saarbachtal-Grundschule und des Liebegymnasiums waren auch die Grundschule „Am Bieblacher Hang“ und die Entdecker-Gemeinschaftsschule Gera vor Ort. Sportlehrer Theodor Popp war mit seinen Schülern vom Bieblacher Hang mit Bus und Bahn angereist. „Für die Kinder ist es wichtig, sich zu bewegen. Wenn solche Wettbewerbe organisiert werden, ist es meiner Meinung nach wichtig, diese Angebote als Schule wahrzunehmen und auch daran teilzunehmen. Wenn dann auch noch Geras Ehrenbürger wie Olaf Ludwig oder zuletzt Heike Drechsler im Stadion der Freundschaft sich die Zeit nehmen, mit den Kindern einen Tag zu gestalten, dann sind wir auch dabei“, meinte der erfolgreiche Läufer, der jüngst beim Rennsteiglauf Platz zwei im Halbmarathon belegt hatte.

Das Hauptaugenmerk lag aber auf dem Ergometer-Zeitfahren. Bei den Drittklässlerinnen trumpfte Vanessa Groß von der Zwötzener Grundschule mit einer Zeit von 40 Sekunden auf. Bei den gleichaltrigen Jungen war Pepe Konz (Grundschule Saarbachtal) genauso schnell unterwegs und damit der Beste. Am größten war das Teilnehmerfeld in der vierten Klasse mit 64 Startern. Bei den Mädchen setzte sich Amy Praschak (Saarbachtal-Grundschule) durch. Bei den Jungen gab es mit Marino Köllmer (Grundschule „Am Bieblacher Hang), Ben Ole Müller (Entdecker-Gemeinschaftsschule) und Dario Schmitmeier (Zwötzener Grundschule) drei gleichschnelle Gewinner in 38 Sekunden. Bei den Mädchen der fünften Klassen standen Joline Hempel (Zwötzen) und Henrike Walter gemeinsam ganz oben auf dem Podest. Bei den Jungen war Johann Rode nicht zu bezwingen. Bei den Sechstklässler-Jungen trugen sich Willi Hiegemann und Benjamin Ojda (alle Liebegymnasium) mit jeweils 36 Sekunden in die Siegerlisten ein. Die Teilnehmer konnten sich neben dem Zeitfahren auch beim Schlussweitsprung und beim Ergometer-Geschwindigkeitstest beweisen, wo es Sechstklässler Finn Hopfe vom Liebegymnasium auf ein beachtliches Spitzentempo von 53,6 km/h brachte. Bester Schlussweitspringer war Viertklässler Karl Luis Friedrich (Saarbachtal-Grundschule) mit 2,10 Meter.

Autogramme deseinstigen Olympiasiegers

Der inzwischen 63-jährige Olaf Ludwig hatte viele Autogramme insbesondere auf Radhelme und Trinkflaschen zu schreiben. „Der Tag des Geraer Radsports ist mittlerweile zu einer Tradition und für mich eine Herzenssache geworden. Schon im November sprechen wir den Termin ab. Das Interesse ist nach wie vor groß. Die Friedensfahrt hat damals Spuren hinterlassen, die auch heute unvergessen sind. In den Familien werden da bei den Eltern und Großeltern bestimmt Erinnerungen wach, wenn die Kinder über den Olaf-Ludwig-Pokal sprechen“, verriet der Olympiasieger von 1988 im Straßenradsport. Selbst war er gerade aus Rügen zurückgekehrt, wo er mit Rad-Touristen die Premiere der Rügen-Rund-Tour absolviert hatte.