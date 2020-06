Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vom Zimmer bis zum Hotel mit 3 Sternen im Saaleland

Der Tourismusverbund Rennsteig-Saaleland präsentiert die Neuauflage des umfangreichen Gastgeberverzeichnisses mit 46 Angeboten vom Drei-Sterne-Hotel bis zum Privatzimmer.

Ergänzend dazu gibt es eine überarbeitete und neu aufgelegte Erlebniskarte „Thüringer Wald und Meer“, die Wander- und Radwege, Naturlehrpfade, Campingplätze, Sehenswürdigkeiten und Aktivangebote rund um Saale-Stauseen und Orlasenke übersichtlich darstellt.

Die in der Karte beschriebene Region reicht von Rudolstadt über Kahla bis Triptis, von Auma-Weidatal über Hirschberg, Lehesten, Gräfenthal bis Bad Blankenburg und zeigt eine Vielzahl an Bädern und Thermen, Wassersportmöglichkeiten, Campingplätzen, altertümlichen Kirchen, unzähligen Museen, Natur- und Technischen Denkmälern sowie imposanten Burgen und Schlössern. Auch die Naturparkregion Thüringer Schiefergebirge/ Obere Saale ist detailliert dargestellt.

Die beiden Printprodukte werden auf Messen verteilt, in den Tourist-Informationen und bei den Partnern in der Region ausgelegt sowie auf Anfrage per Post versendet.