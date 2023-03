Von der Spinnbahn in Altenburg nach Fernost

Altenburg. Auftakt zu Vortragsreihe der Altenburger Museen mit Werkbetrachtungen aus dem Nachlass von Gerhard Altenbourg.

Mit „Altenburg und die Welt“ starten die Altenburger Museen im März 2023 eine neue Vortragsreihe, die die Sammlungen der Häuser in Verbindung mit fernen Weltregionen setzt. Zur ersten Veranstaltung am 9. März um 18 Uhr wird sich Silvia Schmitt-Maaß unter dem Titel „Von der Spinnbahn nach Fernost“ im Lindenau-Museum in der Kunstgasse 1 mit dem künstlerischen Nachlass Gerhard Altenbourgs auseinandersetzen.

Gerhard Altenbourg lebte seit seiner frühen Kindheit im Elternhaus am Braugartenweg in Altenburg, das er künstlerisch umgestaltete und mit einem besonderen Garten umgab. Hierhin zog er sich während der DDR-Diktatur wie in ein Schneckenhaus zurück. Obwohl ihn das Ministerium für Staatssicherheit beobachtete, gelang es ihm, mit internationalen Sammlern, Kunstfreunden, Galeristen und Händlern in Kontakt zu bleiben. So konnten Informationen, Materialien, Bücher und auch Kunstwerke ausgetauscht, verkauft oder angekauft werden.

Stiller Gelehrter mit Faible für Kostbares

Der Künstler war zugleich ein Gelehrter, der „verschroben“ wirkte und zurückgezogen lebte. Er galt als ein empfindlicher und stiller Mann, der ein großes Faible für kostbare Materialien hatte – etwa für chinesische Tuschen und Papier aus Japan. Beachtlich ist dabei, wie gut Gerhard Altenbourg über das aktuelle Kunstgeschehen jenseits der Grenzen informiert war und wie er es geschafft hat, in der selbstgewählten Enge die geistige Freiheit zu finden, die für seine Kunst essenziell war. Kunstwerke und Bücher aus Fernost regten den dafür notwendigen inneren Dialog an.

In ihrem Vortrag wird Silvia Schmitt-Maaß, promovierte wissenschaftliche Mitarbeiterin der Stiftung Gerhard Altenbourg, auf diese Facetten des künstlerischen Wirkens Gerhard Altenbourgs eingehen. Mit „Altenburg und die Welt“ begründen die Altenburger Museen eine neue Vortragsreihe, in der sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Lindenau-Museums und des Residenzschlosses Altenburg ausgewählten Beständen der hauseigenen Sammlungen widmen und sie in Beziehung mit anderen Regionen Europas und der Welt setzen. Die Vorträge finden immer donnerstags um 18 Uhr statt.

