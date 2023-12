Von Ente bis lokale Nachricht: Neue Kurse für Senioren 2024 im Medienbildungszentrum in Gera

Gera Wie glaubwürdig sind Informationen? Was macht eine Nachricht aus? In Workshops will das TMBZ Senioren im Umgang mit Informationen fit machen - besonders mit Blick auf das Wahljahr 2014.

Wie erkennt man eine Nachricht und woran eine Desinformation? Wie lässt sich eine lokale Nachricht recherchieren und verfassen? Das und viel mehr nimmt das Thüringer Medienbildungszentrum in Gera bei Workshops im ersten Halbjahr 2024 in den Fokus.

Senioren und Senioren sind bei diesen Angeboten angesprochen. Mit Blick auf das Wahljahr 2024 zielen diese Kurse darauf ab, die ältere Generation im Umgang mit Medien noch sicherer zu machen. Die Teilnehmer sollen befähigt werden, Informationen kritisch zu hinterfragen, sogenannte Fakenews zu erkennen sowie verschiedene Standpunkte in den Medien besser zu verstehen und einzuordnen.

Selbst Nachrichten sprechen

Unter dem Titel „Warum in die Ferne schweifen? - Sieh, das Gute liegt so nah“ beschäftigt sich beispielsweise ein Workshop am 18. Januar mit den Eigenschaften, Unterschieden und der Glaubwürdigkeit von Informationen. Gemeinsam wird recherchiert, werden eigene Nachrichten verfasst. Die Teilnehmer blicken hinter die Kulissen eines Fernsehstudios und dürfen auch einmal selbst in die Rolle eines Nachrichtensprechers schlüpfen.

Das Seminar „Navigieren in der Informationsflut“, geplant am 15. Februar, ermutigt die Teilnehmer, selbst aktiv zu werden ansatt die Flut von Nachrichten im Radio, TV, Internet und in der Zeitung nur passiv aufzunehmen. Quellen analysieren, Wichtiges herausfiltern, kritisch denken und hinterfragen, Fakten und Meinung unterscheiden - all das wird besprochen und trainiert.

Der Digitale Stammtisch am 22. Februar beschäftigt sich mit „Wählen mit dem Wahl-O-Mat“. Was ist der Wahl-O-Mat und wie wird er genutzt? Wie funktioniert er im Detail und wie lassen sich die Ergebnisse dieses Instruments interpretieren, einordnen und nutzen? Darüber gibt dieses Seminar Auskunft.

Spannend wird es auch am 2. Mai, wenn es heißt: „Fakt oder Fälschung?“. Der Workshop beschäftigt sich mit Meldungen, Posts, Videos und dergleichen. ‚Er will die Teilnehmer befähigen, wahre Nachrichten von manipulativen oder nur vorgetäuschten zu unterscheiden. Die Senioren lernen, welche Hilfsmittel für einen Faktencheck nützlich sind.

„Mit unseren Kursen blättern das gesamte Spektrum für Medienkompetenz auf, stets mit unterschiedlichen Referenten, die größtenteils aus unserer Region kommen. Dabei machen wir keinesfalls Parteienpolitik, sondern fördern die Informationskompetenz jedes Einzelnen, damit er für sich eine Wahlentscheidung treffen kann“, blickt Ute Reinhöfer vom Thüringer Medienbildungszentrum in Gera auf diese speziellen Angebote.