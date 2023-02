Von Gästetour über Technik bis zu Konzert - das Wochenende in Gera

Veranstaltungstipps für das Wochenende in Gera

1. Auf Tour durch Gera

Im Rahmen des Weltgästeführertages laden Geraer Gästeführer am Sonntag zu drei Touren ein. Tour 1: „Wahrhaftig und fabelhaft – ein Tag im 18. Jahrhundert in Gera“ mit Susanna und Alexander Jörk. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Geraer Stadtmuseum. Tour 2: „Mit der Fettgusche durchs Fress- und Saufgere“ mit Marion Walter und Uwe Lehmann. Treffpunkt ist 12 Uhr am Rathausportal am Markt. Tour 3: „Märchenhaftes Untermhaus – Vom Schloss bis zu den Zwergenhöhlen“ mit Günter Domkowsky. Treffpunkt ist 14 Uhr, Alte Wache Schloss Osterstein.

2. Tag mit Technik

Die SBBS Technik in der Berliner Straße 157 (Zufahrt über die Gaswerkstraße) in Gera lädt für Samstag von 9 bis 12 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Dabei erhalten Interessierte Informationen über die verschiedenen Bildungsmöglichkeiten an der Einrichtung, wie duale Ausbildung, Fachhochschulreife, Realschulabschluss und Hauptschulabschluss.

3. Auskünfte zu Sozialberufen

Das Bildungswerk für Gesundheits- und Sozialberufe in Kaimberg veranstaltet am Samstag einen Tag der offenen Tür. Dieser findet von 9.30 bis 13 Uhr statt. Schüler und Lehrer stehen für Gespräche rund um die Ausbildungen zum Erzieher, Heilerziehungspfleger, Sozialassistent und Pflegefachmann zur Verfügung. Es gibt Internatsführungen.

4. Schlosskonzert

Im Palais Bad Köstritz wartet am Samstag um 19.30 Uhr ein Kammerkonzert. Solisten sind Kristina Kato, Violine und Eugen Mantu, Violoncello, mit Werken von Bach, Händel und Haydn.