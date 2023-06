Von Ibiza bis Hollywood: Feste feiern in Gera und Umgebung

Veranstaltungstipps fürs das kommende Wochenende

Party nach der Sportlerehrung

Zwar ist die Geraer Sportlerehrung am Freitagabend, 30. Juni, im Geraer Hofgut eine Veranstaltung für geladene Gäste. Die Aftershow-Party aber, unter dem Motto „Summer-Ibiza-Party“, die ist öffentlich. Bei freiem Eintritt kann hier ab 18 Jahren ab etwa 20 Uhr und bis 1 Uhr gefeiert werden. Für Livemusik sorgen „Endless Summer“. Die Veranstaltung ist wetterfest, sowohl im Hofgut als auch im Hof kann gefeiert werden, sagt Tobias Meißner von der Geraer Veranstaltungsagentur AT-Events.

DJ-Marathon bei „Gera brennt“

Ebenfalls organisiert von AT-Events gibt es unter dem martialischen Namen „Gera brennt“ am Samstag, 1. Juli, ab 21 Uhr einen echten DJ-Marathon, in den Geraer Clubs Trash und Seven. Mit einem Ticket kann man in beiden Clubs über 20 DJs aus ganz verschiedenen Subgenres elektronischer Musik und Black Music erleben, darunter einige Geraer Künstler. Die Veranstaltung ist ab 18 Jahre, Karten gibt es an der Abendkasse.

Vereine feiern feste

In Braunichswalde wird alle fünf Jahre das „Fest der Vereine“ gefeiert. Am Freitag gibt es ab 18.30 Uhr einen Fackelumzug und ab 20 Uhr den Vereinsabend mit Livemusik von „Rock Ambulance“. Der Samstag beginnt 10 Uhr mit den „High-land Games“ und hält am Abend eine Tischtennisshow und Livemusik bereit. Höhepunkt am Sonntag wird um 13 Uhr der Festumzug, anschließend gibt es das Platzkonzert mit den Vollmershainer Schalmeien und abends das Feuerwerk.

Beachfestival im Freibad

In Weida findet im Freibad das Beachfestival statt. Am Freitag wird um 15 Uhr ein Junior-Quattro-Turnier, am Sonnabend ab 9 Uhr der Wertbau-Cup im Beachvolleyball ausgespielt. Am Abend gibt es dann bis 22 Uhr Nachtbaden mit Musik.

Ein Hauch von Hollywood

Das Philharmonische Orchester des Theaters Altenburg-Gera lädt Freitag und Samstag jeweils 21 Uhr zum Filmmusikkonzert ein. Ob die „Hollywood Sounds“ im Hofwiesenpark oder doch in der Schlechtwetter-Variante im Konzertsaal stattfinden, soll im Laufe des Freitags entschieden werden.