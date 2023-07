Von Schmarotzern bis Schönheiten

Gera. Was Hopfen-Seide, Sommerwurz und Wachtelweizen gemeinsam haben.

Im Botanischen Garten Gera wird derzeit eine neue Pflanzen-Anlage mit parasitären Gewächsen gestaltet. „Sie sind keine Schönheiten, eher unscheinbare Pflanzen, dafür aber äußerst spannend“, erklärt Andreas Gerth, Leiter des Botanischen Gartens. Es ist ein längerfristiges Projekt, denn zuerst müssen die Wirtspflanzen entsprechend anwachsen, damit auch die Parasiten bei ihnen schmarotzen können. In gewisser Weise ist es ein „Lernprojekt“, selbst für die gestandenen Botaniker des Hauses. Sie bemühen sich, jene, teils seltenen, Parasiten aus Samen heranzuziehen und gut gedeihen zu lassen. „So etwas steht in keinem Gartenbuch, denn solche Gewächse möchte man schließlich auch nicht haben“, meint Gerth, Wissenschaftlicher Mitarbeiter für Botanik, schmunzelnd.

Mit Wachtelweizen, Sommerwurz und Hopfen-Seide konnten die Mitarbeiter des Botanischen Gartens schon drei Parasiten mehr oder weniger gut etablieren. Der Wachtelweizen wachse mit magentafarbenen Hochblättern. Die Sommerwurz zapfe unterirdisch den Hufeisenklee an und würde braunem Spargel ähneln. Und die Hopfen-Seide winde sich um den Hopfen und wachse bei ihm ein. „Sie ist ein Vollschmarotzer, macht selbst keine Photosynthese und zieht alle Nährstoffe aus dem Hopfen“, beschreibt Andreas Gerth.

Ein Vermeinkraut hatten die Mitarbeiter ebenfalls gepflanzt. „Allerdings war es kurze Zeit später verschwunden und nur noch ein Loch übrig“, berichtet der Leiter des Gartens. Geklaut, vermutet er. „Dabei ist es keine Pflanze, die jemand aufgrund ihrer Schönheit besitzen möchte“, weiß er und kann über den „Mitnahme“-Grund nur mutmaßen: eine Liebhaberpflanze? Bei alpinen Pflanzen und Sukkulenten sei bekannt, dass sie bei manchem Sammler Begehrlichkeiten wecken und mitunter zur Diebesbeute werden. „Vielleicht steht auch jemand auf Schmarotzer.“

Zu sehen gibt es beim neuen Projekt derzeit noch nicht viel. Insofern werden die meisten Besucher sicher achtlos an diesem Fleckchen im Botanischen Garten vorbeischlendern. Lediglich der mit Hopfen-Seide bewachsene halbe Baumstumpf dürfte Naturfreunden auffallen.

Andreas Gerth, Leiter des Botanischen Gartens und Wissenschaftlicher Mitarbeiter für Botanik, zeigt ein Pflanzschild aus dem neuen Lasergravierer, welcher mit Unterstützung des Fördervereins angeschafft werden konnte. Foto: Christiane Kneisel / Funkemedien Thüringen

Neues wächst aktuell auch im Schaugewächshaus. Gab es dort im vorigen Jahr mit Chilis und Tomaten überaus beliebte Kulturen, gedeihen in dieser Saison Windengewächse, die zumindest schön anzuschauen sind. „Wir haben vor allem Prunkwinden aus Südamerika. Hier fällt beispielsweise auch die Süßkartoffel darunter, die man hauptsächlich als Knolle aus dem Supermarkt kennt. Darüber hinaus gibt es noch viele rankende Arten, die mit hübschen Blüten oder Blättern auf sich aufmerksam machen“, berichtet Andreas Gerth.

Hobbygärtnern wird bei dieser Pflanzenfamilie vor allem die Ackerwinde in den Sinn kommen, die sich als Unkraut oft hartnäckig zwischen anderen Kulturen hält. „Ein solches Exemplar haben wir natürlich auch, allerdings separat in einem Topf vor unserem Gewächshaus. Natürlich aus gutem Grund. Mit ihren kriechenden Wurzeltrieben breitet sie sich überall aus und man bekommt sie schlecht wieder weg“, meint Gerth. Bis zarte Blüten diese Pflanze und all ihre Artgenossen schmücken, wird es jedoch noch eine Weile dauern.