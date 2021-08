Vor 100 Jahren wurde Geraer Priester geweiht

Gera. Aloys Scholze wirkte ab 1. September 1921 für fünf Jahre in der St. Elisabethgemeinde Gera.

Am 7. August jährt sich der Jahrestag der Priesterweihe von Pfarrer Aloys Scholze (1893-1942) zum 100. Mal. Er ist einer der drei Priester des Bistums Dresden-Meißen, die im KZ Dachau umgekommen sind. In Gera wird aus diesem Anlass am Sonnabend, 7. August, um 18 Uhr ein Gottesdienst in der katholischen Kirche St. Elisabeth in der Kleiststraße gefeiert.

Scholze wuchs in Dresden auf und studierte in Breslau Theologie. Ins Priesterseminar Paderborn wurde er nach der Rückkehr vom Militär und nach seinem Studium 1920 aufgenommen. Am 1. September 1921 trat er als Kaplan seine erste Stelle in der St. Elisabethgemeinde in Gera an, wo er fünf Jahre wirkte.

1933 verhalf er dem verfolgten Helmut Klotz (SPD) zur Flucht in die Tschechoslowakei. Dafür wurde er 1941 verhaftet und am 1. September 1942 im KZ Dachau hingerichtet. In Gera erinnert ein Stolperstein vor der St. Elisabethkirche an sein Schicksal. Ein Wohnheim der Josefsgruppe Rehazentrum Stadtroda in der Geraer Hainstraße trägt seit 15 Jahren seinen Namen.