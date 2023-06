Vor Jugendlichen entblößt: Polizei nimmt Exhibitionist in Gera fest

Gera. Ein Mann hat sich vor drei Jugendlichen in Gera in der Öffentlichkeit entblößt. Die Kontrolle des Exhibitionisten nahm für ihn eine verhängnisvolle Wendung.

In Gera ist am Dienstag ein Exhibitionist festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilte, rückten Einsatzkräfte gegen 13.40 Uhr zur Sorge aus. Dort hatte ein Mann in der Öffentlichkeit uriniert. Als der 53-Jährige zwei 17 und 18 Jahre alte weibliche Jugendliche und einen 17-Jährigen bemerkte, die gerade an ihm vorbeiliefen, zeigte er ihnen sein entblößtes Geschlechtsteil.

Der mit 3,8 Promille erheblich alkoholisierte Mann wurde von der Polizei in der Nähe angetroffen. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Da er die geforderte Geldstrafe nicht zahlen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

