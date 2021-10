Vor Raser auf A4 ausgewichen und gegen Bake gefahren - Mann beleidigt Zugbegleiter und Polizei

Gera. Das sind die Meldungen der Polizei für Gera.

Beim Ausweichen vor Raser auf A4 gegen Warnbake gefahren

Montagnachmittag wurde die Autobahnpolizei zwischen die A4-Anschlussstellen Rüdersdorf und Gera-Langenberg gerufen, da eine Warnbake von einem Fahrzeug überfahren worden und dann auf der Fahrbahn liegen geblieben war. Ein Verursacher konnte zunächst nicht festgestellt werden. Dafür fanden die Beamten an der Unfallstelle, am Beginn der Baustelle, ein Kennzeichen. Später wurde das Fahrzeug dazu ermittelt.

Der Fahrer des weißen VW-Crafter gab an, dass es zuvor einen Konflikt mit einem anderen Verkehrsteilnehmer gegeben haben soll. Der Transporter-Fahrer habe von dem linken auf den mittleren Fahrstreifen wechseln wollen. Dort habe sich ein brauner BMW-Kombi mit hoher Geschwindigkeit genähert. Daher habe der Fahrer des Crafters wieder nach links gelenkt und war mit der Baustellenabsicherung kollidiert und hatte einen Außenspiegel eingebüßt. Der braune BMW-Kombi soll seine Fahrt fortgesetzt und die Autobahn an der Anschlussstelle Gera verlassen haben und weiter in Richtung Zeitz auf der B2 gefahren sein.

TLZ-Newsletter für Gera Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Autobahnpolizei bittet nun um Hinweise möglicher Zeugen. Besonders ein Radfahrer, der sich zum Unfallzeitpunkt zwischen 16 Uhr und 16:30 Uhr auf der Fußgängerbrücke zwischen Rubitz und Hartmannsdorf aufgehalten haben soll, wird gebeten, sich mit der Polizei unter Tel. 036601/70-0 in Verbindung zu setzen.

Dieb auf der Sorge unterwegs

Ein bislang unbekannter Dieb trieb sich Montagnachmittag (auf der Geraer Sorge herum. Kurz vor 17 Uhr betrat er ein Geschäft in der Ladenstraße, um dort Waren zu erwerben. Offenbar in einem unbeobachteten Moment stahl der Unbekannte schließlich eine gefüllte Geldtasche und flüchtete aus dem Geschäft in unbekannte Richtung. Nachdem die Mitarbeiterin den Diebstahl bemerkte, informierte sie die Polizei. Trotz Fahndung konnte dieser nicht gestellt werden. Die Kripo Gera (Tel. 0365 / 8234-1465) sucht nun Zeugen. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 170 cm groß, dünne Statur, südländischer Phänotyp, bekleidet mit schwarzem Jogginganzug.

Mann beleidigt Zugbegleiter und Polizei und widersetzt sich

Am frühen Dienstagmorgen kontrollierte ein Zugbegleiter der Regionalbahn 80837 in Richtung Gera die Fahrscheine. Ein 31-jähriger Mann konnte keinen gültigen Fahrausweis vorlegen und verweigerte jede Auskunft seiner Personalien. Daraufhin forderte der Zugbegleiter den Mann zum Verlassen des Zuges auf. Dieser kam er nicht nach und beleidigte ihn.

Bundespolizisten erwarteten den 31-Jährigen im Hauptbahnhof Gera. Als er die Beamten sah, fing er auch direkt an, sie zu beleidigen und leistete Widerstand, als diese ihn zu weiteren polizeilichen Maßnahmen mit zur Dienststelle nehmen wollten. Auf den Beschuldigten warten nun eine ganze Reihe von Strafanzeigen wegen Beleidigung, Hausfriedenbruch und Erschleichen von Leistungen sowie dem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Einbruch in Baucontainer

Ein Baucontainer in der Zoitzbergstraße, speziell auf dem Gelände der Verkehrsbetriebe, geriet ins Visier unbekannter Täter. In der Zeit vom 16. bis zum 18. Oktober drangen diese gewaltsam in den Container ein und verursachten Sachschaden. Bisher können noch keine Auskünfte zum Beutegut gemacht werden. Die Geraer Polizei sucht nach Zeugen unter Tel. 0365/ 829-0.

Nach Durchsuchungen am Morgen in Gera: Vier Intensivtäter verhaftet

Zwei Personen bei Unfall auf Stadtring-Kreuzung in Gera verletzt

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen