Vorboten des Frühlings auf dem Geraer Markt

Marktverkäufer Wolfgang Peukert ist am Stand der Gärtnerei Heyer umringt von kunterbunten Frühblühern. Ob Primeln, Stiefmütterchen, Hornveilchen, Narzissen oder Ranunkeln, sie alle fördern die Vorfreude auf den nahenden Frühlingsanfang. Am Wochenende soll laut Wetterprognose viel Sonne zu einem Ausflug in die Natur locken. Dort dürfte das potenzielle Corona-Ansteckungsrisiko auch relativ gering sein.