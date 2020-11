Vorschläge für den Held der Herzen gesucht

Zum siebenten Mal sucht unsere Redaktion gemeinsam mit Unternehmer Mike Fischer den Held der Herzen. Gemeint sind damit Geraer, die sich im Beruf und in ihrem täglichen Leben durch besondere Herzlichkeit und Engagement auszeichnen.

Wie immer brauchen wir dafür die Unterstützung unserer Leser. Von Ihnen nehmen wir Vorschläge entgegen und hoffen, dass Ihnen im zu Ende gehenden Jahr viele Menschen in Gera begegnet sind, für die diese Beschreibung zutrifft. In einer Porträtserie werden die Nominierten vorstellen. Im Januar 2021 tagt die Jury. Zeitnah soll dann der Held des Jahres 2020 geehrt werden.

Seit 2014 wurden Geraer Helden gekürt. Marion Mender gehört zu ihnen ebenso wie Carsten Kirchner, Steffi Haase, Thomas Müller, Wolfgang Hadlich und Carola Conrad.

Für den 2020er Jahrgang sind die ersten Vorschläge eingetroffen. Einsendeschluss ist der 21. November.

Bitte senden Sie eine E-Mail mit einer kurzen Begründung an die Lokalredaktion Gera unter gera@otz.de. Natürlich können Sie uns auch per Brief erreichen unter der Adresse: Johannisstraße 8 in 07545 Gera.

I