Vortrag in Gera: Karibik-Charme und monumentale Bauten

Gera. Vortrag über „Kuba im Wandel“ in der Stadtbibliothek Gera

„Kuba im Wandel“ soll am Donnerstag, 21. September, in der Stadt- und Regionalbibliothek Gera beleuchtet werden. Dazu werden zwei Bildvorträge angeboten. Zu Gast sind Marco Schaub und Michael Diegmann. Schaub reiste im Mai 2023 mit der Freundschaftsgesellschaft BRD-Kuba nach Mittelamerika. Seine zahlreichen Fotos zeigen ein Land voller Karibik-Charme, mit weißen Traumstränden, endlosen Zuckerrohrplantagen und bunten Oldtimern. Aber er möchte auch vermitteln, dass überall auf dem Inselstaat der Geist der Revolution noch spürbar ist.

Einen anderen Blick auf Kuba präsentiert Michael Diegmann. Er arbeitet seit vielen Jahren für die MD Projektmanagement GmbH in Küllstedt, die mit mehreren Geschäftsfeldern rund ums Bauprojektmanagement aktiv ist – auch über Landesgrenzen hinweg. Das bislang größte Projekt war die Restauration der Fassade vom Capitolio Nacional de Cuba. Mittlerweile hat die Firma viele einzigartige Gebäude und Monumente in Havanna und anderen Teilen Kubas erfolgreich restauriert. Für diese Leistung erhielt sie 2016 den Bernhard-Remmers-Preis. Der Preis für herausragende handwerkliche Leistungen in der Baudenkmalpflege prämiert beispielhafte Projekte und wird alle zwei Jahre im Rahmen der Europäischen Leitmesse für Denkmalpflege, Restaurierung und Altbausanierung vergeben.

Im Anschluss an die Bildvorträge besteht die Möglichkeit ins Gespräch zu kommen. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Geraer Regionalgruppe „Cuba Si“ statt. Der Eintritt ist frei.

Donnerstag, 21. September , um 19.30 Uhr, lädt die Stadt- und Regionalbibliothek Gera