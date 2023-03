Vortrag in Gera über Autoreparaturen zu DDR-Zeiten

Gera. Referent Peter Tasche ist bei jahrelanger Recherchearbeit tief eingedrungen in die Geschichte der Geraer Automobilwerkstätten und ihrer Fahrzeuge.

Manche amüsante oder auch dramatische Geschichte wird erzählt werden, wenn die IG Historische Mobile Gera und die Kfz-Innung Gera am kommenden Freitag zu ihrem Frühjahrsvortrag ins Geraer „Waldhaus“ einladen. „Ersatzteil-Lieferprobleme, Personalknappheit und wochenlange Wartezeiten auf einen Werkstatt-Termin – das sind keine neuen Vokabeln“, heißt es in einer Mitteilung. Wer zu DDR-Zeiten Trabi, Wartburg oder Skoda fuhr, wisse, wovon hier die Rede ist.

„Bei kleinen Reparaturen konnte sich mancher mit viel Improvisationstalent selbst helfen, doch hatten die fahrbaren Untersätze mal einen größeren Schaden, dann brauchte man einen geschickten Schrauber aus dem Freundeskreis – oder viel Geduld.“ Denn die Schlange am Reparatur-Annahmeschalter im KIW (Kraftfahrzeuginstandsetzungswerk) sei immer lang gewesen, und ohne „Vitamin B“ war auch in einer der anderen, kleineren Werkstätten in und um Gera herum kein Termin zu bekommen.

Peter Tasche ist als Referent angekündigt, der bei jahrelanger Recherchearbeit tief eingedrungen sei in die Geschichte der Geraer Automobilwerkstätten und ihrer Fahrzeuge. Er hat erkundet, wie viele Kraftfahrzeug-Werkstätten es in Gera neben dem KIW gab, wer die Eigentümer waren und mit welchen Aufgaben und Fahrzeugtypen sie sich beschäftigt haben. Tasche hat die alten Standorte besucht, beteiligte Personen befragt und viele Informationen und Geschichten zur Geschichte (nicht nur) des KIW Gera und seiner Mitstreiter zusammengetragen. Der Referent wird auch über Betriebe berichten, in denen zwar nicht an Autos geschraubt wurde, ohne die es jedoch nicht möglich gewesen wäre, die automobile Welt in und um Gera am Rollen zu halten. „Es ist erstaunlich, was da alles zu Tage gekommen ist“, heißt es in der Einladung.

Freitag, 17. März, 19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr), Gaststätte Waldhaus, Hofer Straße 2A, Gera, Parkplatzeinfahrt unterhalb des Waldhauses. Karten gibt es bei Thomas Plötner, Imbiß-Pavillon, Keplerstraße 110, sowie bei der Kfz Innung Gera am Puschkinplatz und online unter https://ighmg.de.