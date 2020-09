Vortrag in Gera über Karl Leopold Theodor Liebe

Karl Leopold Theodor Liebe (1828 – 1894) ist Thema im Vortrag von Peter Bussemer am Freitag, 11. September, im Ferberschen Haus. Er ist vor allem als Geologe und Ornithologe bekannt. Doch schon sein Studium in Jena zeigt mit den Disziplinen Theologie, Mathematik, Pädagogik und Naturwissenschaften seine breiten Interessen.

Neben seiner Lehrtätigkeit in Gera – Mathematik an der Gewerbeschule und später am Gymnasium – widmete er sich der geologischen Erforschung seiner Heimat, die international beachtet wurde. So gelang es ihm, durch die Untersuchung eines Erdfalls weitere gefährdete Gebiete in Gera vorherzusagen.

Aber auch die Vogelkunde bereicherte sein Leben, zeitweise waren mehr als 200 Tiere bei ihm zu Gast. Historisches und Gegenwärtiges leitete ihn auch bei der Auswertung der Funde in der „Lindenthaler Hyänenhöhle“.

Daneben war er Mitbegründer der Allgemeinen Turngemeinde, tätiges Mitglied der Feuerwehr, langjähriges Mitglied des Gemeinderates sowie im Gewerbeverein und erster Vorsitzender der Gesellschaft von Freunden der Naturwissenschaften. An sein Wirken erinnern in Gera sein Grabstein, das Liebe-Denkmal und das Liebe-Gymnasium.

Doch was ist ein Bürgerwissenschaftler? Darüber klärt Peter Bussemer in seinem Vortrag um 18 Uhr im Ferberschen Haus, Greizer Straße 39, auf. Gäste sind laut Pressemitteilung der Fachgruppe Heimatgeschichte im Kulturbund Gera herzlich willkommen.

Es gelten die üblichen Hygiene- und Abstandsregeln.