Eine Ansichtskarte der Milbitzer Heilanstalten, denen am Freitag ein Vortrag gewidmet ist.

Gera. Der Kulturbund Gera widmet sich in einem Bildvortrag der Liegenschaft, die auch als „Russenkrankenhaus“ bekannt ist.

Vortrag in Gera zur Geschichte der Milbitzer Heilanstalten

Am Freitag, 14. Februar, lädt die Fachgruppe Heimatgeschichte im Kulturbund Gera zu ihrem Treffen mit einem spannenden Vortrag auch interessierte Gäste wieder ein. Referent Bernd Rotter aus Gera beleuchtet in einem Bildvortrag die wechselvolle Geschichte der Milbitzer Heilanstalten. Die Veranstaltung beginnt 18 Uhr im Ferberschen Haus in der Greizer Straße 39.

Diese wurden vor gut 120 Jahren als Stiftung der Familie Louis Schlutter gegründet. Dort fanden Kranke aus der Landbevölkerung, aber auch Kurgäste aus ganz Deutschland Aufnahme und Heilung, heißt es in der Ankündigung. Während beider Weltkriege wurden die Anstalten auch als Militärlazarette genutzt. Nach dem Zweiten Weltkrieg übernahm die Rote Armee die Einrichtung, sie wurde im Volksmund als „Russenkrankenhaus“ bekannt.

Nach Abzug der sowjetischen Armee verfielen die meisten Gebäude und bieten heute einen traurigen Anblick, sicher auch begünstigt durch das Schicksal, das in Gera in den zurückliegenden Jahren immer wieder leerstehenden Gebäuden zuteil wurde: Im Mai 2017 gab es einen großen Brand in dem Gebäude.