Vortrag über Bilder in Stein in Gera

Am Freitag, 13. März, 18 Uhr, laden die Geraer Mineralien- und Fossilienfreunde zu einem Bildvortrag ins Museum für Naturkunde Gera ein. Matthias Schreiter aus Gera stellt auf natürlichem Weg entstandene Bilder und Figuren in Stein vor, die erst durch das Anschleifen der „Steine“ zu Tage kommen. Einerseits entstehen sie nach natürlichen Gesetzmäßigkeiten, andererseits werden auch vom Menschen aus Mineralen und Gesteinen geschaffene Kunstwerke einbezogen.

Die Technik wird als Glyptik bezeichnet und wurde vor 7000 Jahren in einfacher Form angewendet. Einen Höhepunkt erreichte sie zu Beginn unserer Zeitrechnung in Griechenland. In bürgerlichen Familien waren Kameen als Siegelringe, Anhänger oder Wandbilder bis in das letzte Jahrhundert weit verbreitet. Heute ist diese aufwändige Technik vom Modeschmuck weitgehend verdrängt. Es gibt aber noch Edelsteinschneider in Deutschland. Der Besucher erfährt, welche Geräte zur Herstellung von Kameen notwendig sind und an einigen Beispielen auch, was diese heute kosten.